Nasceram mais bebés no Luxemburgo em 2018

A capital do Luxemburgo viu nascer 5.692 bebés em comparação com os 5.434 que nasceram em 2017.

Já em relação aos falecimentos, os números mantiveram-se quase inalterados: 1.596 em 2018, em comparação com os 1583 em 2017. Do que resulta um saldo natural (nascimentos menos falecimentos) de 4.096 em 2018, mais do que os 3.851 em 2017.



Os casamentos e uniões também cresceram: 475 casamentos em 2018, contra 400 em 2017; 582 uniões de facto em 2018, contra 576 em 2017.

A capital do Luxemburgo tem 116.328 habitantes e o país todo conta com 602.005 habitantes.