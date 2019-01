A nacionalidade luxemburguesa foi atribuída a 2.260 portugueses em 2018. Do total, 1.593 portugueses obtiveram o passaporte através dos processos de naturalização, opção ou recuperação da nacionalidade. Os restantes 667 obtiveram a nacionalidade através do direito do solo da primeira geração.

Nacionalidade luxemburguesa foi atribuída a 2.260 portugueses

A nacionalidade luxemburguesa foi atribuída a 2.260 portugueses em 2018. Do total, 1.593 portugueses obtiveram o passaporte através dos processos de naturalização, opção ou recuperação da nacionalidade. Os restantes 667 obtiveram a nacionalidade através do direito do solo da primeira geração.

Os números foram revelados esta semana pelo ministro da Justiça, Félix Braz, em resposta à questão parlamentar apresentada pelo deputado Gilles Baum, do partido liberal DP.



Quanto ao total de estrangeiros que conseguiram obter a nacionalidade luxemburguesa no ano passado, foi de 13.185 cidadãos. Portugueses, franceses e belgas são as comunidades com mais naturalizações.O artigo pode ser lido na íntegra na edição do jornal Contacto de quarta-feira.