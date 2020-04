No ano passado, mais de 11.400 cidadãos estrangeiros obtiveram a nacionalidade luxemburguesa. Há três anos que é mais fácil passar a ser cidadão luxemburguês.

Nacionalidade. Lei de Félix Braz entrou em vigor há três anos

Diana ALVES No ano passado, mais de 11.400 cidadãos estrangeiros obtiveram a nacionalidade luxemburguesa. Há três anos que é mais fácil passar a ser cidadão luxemburguês.

A lei que veio aligeirar o processo entrou em vigor há precisamente três anos, a 1 de abril de 2017. Em causa está uma das maiores reformas legislativas levadas a cabo pelo antigo ministro da Justiça, o lusodescendente Félix Braz. O projeto de lei baixou a cláusula de residência obrigatória de sete para cinco anos e facilitou o exame de luxemburguês. A lei veio também permitir a milhares de pessoas obter o passaporte grão-ducal ao abrigo do mecanismo de recuperação da nacionalidade e introduziu mexidas ao nível do direito de solo.

A reforma de Félix Braz – que entretanto deixou o Governo por motivos de saúde – veio alterar a lei que estava em vigor desde 2008, ano em que o Luxemburgo passou a permitir a dupla ou múltipla nacionalidade, deixando de ser necessário abdicar da cidadania nacional para adquirir o passaporte luxemburguês.

Desde que o projeto do antigo ministro da Justiça entrou em vigor, o país assistiu a um aumento substancial do número de ‘novos luxemburgueses’.

Segundo dados disponíveis no site do Governo, divulgados em fevereiro último, o número mais do que duplicou entre 2015 e 2019. No ano passado, mais de 11.400 cidadãos estrangeiros obtiveram a nacionalidade luxemburguesa, embora tenha havido uma ligeira quebra face ao ano anterior



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.