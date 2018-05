O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo esclareceu hoje que a vítima do ataque em Paris residente no Grão-Ducado não tem nacionalidade luxemburguesa, como chegou a ser avançado, não sendo ainda conhecida a sua cidadania.

Nacionalidade de residente no Luxemburgo ferido em Paris ainda não é conhecida

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo esclareceu hoje que a vítima do ataque em Paris residente no Grão-Ducado não tem nacionalidade luxemburguesa, como chegou a ser avançado, não sendo ainda conhecida a sua cidadania.

O homem, de 34 anos, chegou a ser identificado como tendo "nacionalidade luxemburguesa" pelas autoridades francesas, segundo um comunicado divulgado esta manhã pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, que esclareceu mais tarde que, "após verificação pelas autoridades luxemburguesas", se trata afinal de um residente no país.



O assessor do ministro dos Negócios Estrangeiros disse ao Contacto que a nacionalidade da vítima ainda não é conhecida. O homem, ferido com gravidade, "foi operado" mas "já não corre risco de vida", segundo a mesma fonte. A Embaixada do Luxemburgo em Paris "continua a acompanhar a situação no local e a prestar assistência à vítima e à sua família", informou ainda aquele ministério.

Segundo a RTL, o homem teria residência em Tuntange, no cantão de Mersch, uma informação que não pôde ser confirmada.

O ataque ocorreu em pleno centro da capital francesa, perto da Ópera de Paris, num bairro de bares, restaurantes e teatros muito frequentado ao sábado à noite. O autor do ataque, que estava sinalizado por radicalização, agrediu no total cinco pessoas, uma das quais morreu.

De acordo com a rádio Europe 1, o agressor gritou "Allah Akbar" ("Alá é grande") ao esfaquear os transeuntes, antes de ser baleado por um agente policial. Segundo os media franceses, o alegado autor do ataque é um jovem russo de origem chechena, nascido em 1997, que foi identificado graças às impressões digitais e cujos pais estão sob custódia policial. Fontes próximas do inquérito, citadas pela AFP, afirmaram que o francês nascido na Chechénia estava classificado com uma ficha "S" (para segurança do Estado). Não tinha antecedentes criminais, mas figurava nos ficheiros dos serviços secretos, que incluem mais de 10.000 pessoas, entre as quais radicais islâmicos e com ligações a movimentos terroristas, bem como ‘hooligans' e membros de grupos da esquerda radical ou da extrema-direita.

O Estado Islâmico (EI) assumiu a ação num breve comunicado difundido pela agência Amaq, próxima do grupo terrorista, cuja autenticidade não pôde ser confirmada.

Este ataque ocorre numa altura em que a França vive em permanente alerta terrorista, tendo o último ataque, em 23 de março em Carcassonne e em Trèbes (sul), elevado para 245 o número de vítimas mortas em atentados em solo francês desde 2015.

P.T.A. / Lusa