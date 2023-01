As listas eleitorais serão publicadas no dia 18 de abril e os residentes não-Luxemburgueses podem inscrever-se nos cadernos eleitorais para votar até ao dia anterior, 17 de abril.

Luxemburgo 2 min.

Eleições comunais

Na maioria das comunas luxemburguesas eleição será pelo sistema proporcional

Ana TOMÁS As listas eleitorais serão publicadas no dia 18 de abril e os residentes não-Luxemburgueses podem inscrever-se nos cadernos eleitorais para votar até ao dia anterior, 17 de abril.

Nas eleições municipais do próximo dia 11 junho, a votação em 56 municípios será de acordo com o sistema de representação proporcional, em que os candidatos concorrem por listas, enquanto nos restantes 46 seguirá o sistema de maioria relativa, confirmou esta semana o Ministério do Interior em comunicado.

Vai pedir a nacionalidade? Talvez vá a tempo de votar nas legislativas Se nas eleições comunais os estrangeiros podem votar, nas legislativas ter nacionalidade luxemburguesa é um critério.

"Serão eleitos diretamente 1.121 membros dos conselhos municipais, dos quais a maioria proporá, ao Grão-Duque e ao Ministro do Interior, respetivamente, 100 candidatos para o lugar de burgomestre e 222 candidatos para o lugar de vereador (no máximo)", refere o mesmo documento.

Sistema de votação depende da dimensão do município

Nos municípios com menos de 3 000 habitantes, as eleições baseiam-se no princípio da maioria relativa. Ou seja, cada eleitor tem direito a tantos votos como o número de conselheiros a eleger (entre 7 e 9 membros). A escolha é feita colocando uma cruz (+ ou x) na caixa ao lado do nome de cada candidato, até ser atingido o número total de lugares a serem eleitos.

Em 75 mil portugueses, apenas 12 mil estão recenseados para votar nas comunais Apesar de milhares de residentes portugueses ainda não estarem registados, a taxa é superior à média.

Já nos municípios com mais de 3 000 habitantes, as eleições baseiam-se no princípio de um sistema de listas com representação proporcional.

Também aqui, cada eleitor tem tantos votos quantos os conselheiros a serem eleitos (entre 11 e 27 membros), mas tem duas opções para exercer o seu direito cívico. Ou atribui todos os lugares a serem renovados a um partido colocando uma cruz (+ ou x) na caixa sob o nome do partido da sua escolha - cada partido propõe um número de candidatos pelo menos igual ao número de lugares a serem eleitos. Ou pode dar um ou dois votos a diferentes candidatos em listas diferentes, até ser atingido o número total de lugares a serem renovados.



Apresentação de candidaturas até 12 de abril

A última data para a apresentação de candidaturas é 12 de abril, realizando-se o sorteio dos números da lista no dia seguinte.

Tudo o que precisa saber sobre as eleições comunais O Contacto apresenta-lhe um guia com tudo o que precisa de saber sobre as eleições comunais.

As listas eleitorais serão publicadas no dia 18 de abril e os residentes não-Luxemburgueses podem inscrever-se nos cadernos eleitorais para votar até ao dia anterior, 17 de abril. O prazo deste registo foi prorrogado em 31 dias face às eleições comunais de 2017.

Segundo o Ministério do Interior, depois de realizado o ato eleitoral, a 11 de junho, os novos eleitos municipais devem tomar posse, no máximo, até 1 de setembro.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.