Na Função Pública não há direito a teletrabalho

“Os funcionários públicos não têm direito ao teletrabalho e tal como no setor privado é preciso encontrar um acordo entre empregado e empregador”. Quem o diz é o ministro do Trabalho, Dan Kersch, em resposta a uma questão parlamentar urgente do partido Pirata.

Face ao aumento de casos de infeção ligados à covid-19 no Luxemburgo, o primeiro-ministro Xavier Bettel apelou no sábado, a que empresas e empregados recorram novamente mais ao teletrabalho, a fim de limitar os contactos.

Uma sugestão que muitos funcionários públicos quiseram pôr em prática, mas viram os seus pedidos recusados por parte das chefias. Segundo Dan Kersch, nem sempre é possível trabalhar a partir de casa, mas caso seja possível, os responsáveis de cada setor na Função Pública poderão acordar três dias de teletrabalho por semana.

O ministro do Trabalho acrescenta ainda que cada funcionário deve ver com o seu superior se há possibilidade de trabalhar alguns dias em regime “Homeoffice”.



