Um problema numa válvula de vazamento criou uma perda de água acima do esperado e a situação pode tornar-se preocupante.

Nível do Lago Weiswampach abaixo do esperado

Ana Patrícia CARDOSO

O Lago Weiswampach está a perder água. A ministra do Meio Ambiente, Carole Dieschbourg, esclareceu os dois fatores responsáveis por esta perda do nível da água, em resposta a uma pergunta parlamentar feita pela deputada Déi Gréng, Stéphanie Empain.

O município de Weiswampach começou por baixar um metro no nível da água, medida normal antes das estações do outono e inverno, para criar margem para as esperadas chuvas.

No entanto, um problema numa válvula de vazamento criou uma perda de água acima do esperado e a situação pode tornar-se preocupante.

Carole Dieschbourg afirmou que resolver esta situação é complicado porque está debaixo de água. Estão a ser efetuados estudos para consertar a válvula sem drenar o lago, adiantou a ministra, sem avançar pormenores.







