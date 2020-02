Três dias depois das inundações que atingiram a região, provocadas pelas chuvas torrenciais, o nível da água do rio está finalmente a descer.

Nível da água do Moselle está a atingir níveis normais

Os moradores de Remich podem respirar de alívio. Desde esta tarde que o Moselle está a voltar a níveis considerados normais.

Apesar do Meteolux ter retirado, sucessivamente desde quarta-feira, os avisos vermelho no sul do país, e laranja no norte por causa do risco de inundações, manteve o alerta para a subida do nível da água do rio durante todo o dia de quarta-feira.

O pico aconteceu esta madrugada mas o tempo seco ajudou que a que caudal começasse a voltar à normalidade durante o dia. Em Stadtbredimus, por exemplo, voltou a cair abaixo de nível de 6,20m. No lado francês, a descida também foi sentida na estação de medição de Thionville.