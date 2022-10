Não foi possível angariar assinaturas suficientes.

Ministério de Estado

Não vai haver referendo sobre revisão da Constituição

Susy MARTINS Não foi possível angariar assinaturas suficientes.

Não foi possível angariar assinaturas suficientes para a realização de um referendo sobre a revisão da Constituição, dos capítulos IV a V.

O Ministério de Estado publicou num comunicado referindo que houve, no total, 435 assinaturas válidas de pessoas que rubricaram o registo durante os meses de verão.

Para poder realizar o referendo seriam necessárias 25 mil assinaturas, ou seja está-se muito longe do número exigido.

À imagem do que aconteceu na revisão dos capítulos precedentes da Constituição vai haver um segundo voto no Parlamento, em vez do referendo.



