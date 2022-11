Vir para aqui fez-me perceber que sou 'avec', também.

Opinião Luxemburgo 3 min.

A fava

Não sou ’expat’, sou imigrante como os outros

Ricardo J. RODRIGUES Vir para aqui fez-me perceber que sou 'avec', também.

O Portugal que eu encontrei no Luxemburgo tem muito pouco a ver com aquele que deixei em Lisboa. E já sabia de alguma forma isso antes de partir. Os primeiros portugueses que se instalaram aqui vieram em circunstâncias diferentes. Fugiam da miséria, da guerra e da ditadura. A vida tinha-lhes dado poucas armas para combater o mundo, mas vieram à mesma. Que atrevimento e coragem eles tiveram.

Não me levem a mal por dizer isto, mas em Portugal há um preconceito em relação a esses emigrantes. Na ideia cristalizada, os 'avecs' são seres que voltam a casa no verão com carros de alta cilindrada, que constroem casas nas aldeias com telhados íngremes sabendo que a neve nunca vai cair ali, que forram as fachadas a azulejo e enfeitam os portões das casas com águias, leões ou dragões, consoante a preferência clubística.

Tenho amigos portugueses, franceses, camaroneses, gregos ou do Tahiti. Francamente, calha que a maioria dos amigos que fiz neste país sejam luxemburgueses. Sinto que tenho mais convergência com o Frank, que estudou em Londres e gosta de discutir políticas públicas, ou com a Gioia, que não perde uma exposição ou uma oportunidade de falar sobre o valor da arte, ou com a Claudia e o Laurent, que me desafiam para concertos de bandas que conheço ou de quem nunca ouvi falar, do que sinto com pessoas que conhecem o sentido do fado, da saudade ou de uma cabidela.

Deixem-me explicar. Os primeiros portugueses que vieram para o Luxemburgo chegaram com uma mão à frente e outra atrás. Os seus filhos e netos tiveram de subir uma montanha para se afirmarem inteiros nesta sociedade. Às vezes tiveram de jogar um jogo danado entre o orgulho e a vergonha de Portugal. Chegaram de um país onde não existia sistema de ensino ou saúde. E tiveram de afirmar-se educados e sãos num país novo, sem que as raízes lhes tivessem oferecido quaisquer ferramentas para o combate.

Já eu vim com os utensílios todos. Vim do Portugal europeu, daquele que foi estudar, teve o privilégio de conhecer o mundo e se afirma hoje tão cosmopolita quanto o resto. É por isso que a maioria dos meus amigos é luxemburguesa – tivemos oportunidades semelhantes e temos estilos de vida semelhantes. E isso não quer dizer que eu seja, nem por um momento, diferente dos meus compatriotas.

Vir para aqui fez-me perceber que sou 'avec', também. Entre mim e as gerações antes de mim há a certeza de que saímos todos dos lugares onde estávamos seguros e nos entregámos à aventura. Preservamos um certo orgulho pela nossa cultura, sim, mas não confiamos nas instituições do nosso país. E sabemos que, para nos afirmarmos noutra geografia, seja o Luxemburgo ou o Burkina Faso, temos de provar um bocadinho mais, ir um tanto mais longe, engolir uns quantos sapos.

Bem posso ter tido a oportunidade de estudar, viajar e discutir o mundo. Bem posso ter criado um grupo de amigos multicultural e cosmopolita. Mas sou português, e sou emigrante, e tenho orgulho nisso. Então recuso que alguém me chame de 'expat' só porque a vida me trouxe até aqui num aparente privilégio. Somos todos da mesma massa. E aprendi no Luxemburgo que ninguém teve tanta fibra como os primeiros que vieram. Foram uns heróis, ainda que estejam a desaparecer. Portugal não os conhece, mas nós sabemos da sua coragem. É hora de fazer-lhes a devida homenagem.

(Grande Repórter)



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.