Não se esqueça que a hora muda este fim de semana

Redação

No próximo domingo, 25 de outubro, não se esqueça de mudar para a hora de Inverno. Quando forem 2h da manhã no Luxemburgo os ponteiros do relógio recuam para a 1h. Os dias passam a ser mais curtos e as noites maiores.

Domingo vai ser o dia mais longo do ano, com 25 horas, uma vez que a hora legal é atrasada em 60 minutos. O novo horário permitirá aproveitar melhor a luz do dia, passando a escurecer uma hora mais tarde.

Os três fusos horários que atravessam o continente europeu colocam Portugal, Grã-Bretanha e Irlanda na mesma hora do meridiano de Greenwich (Greenwich Meridional Time, GMT), enquanto a maioria dos restantes países europeus, como o Luxemburgo, se regulam pelo meridiano de Berlim, com um avanço de 60 minutos (GMT +1).

A mudança de hora deve-se a uma diretiva europeia que determina que os países da UE devem entrar na hora de Verão no último domingo de Março e adotar a hora de Inverno no último domingo de outubro, independentemente do fuso horário em que se encontrem.

