Não recebeu convite para os testes em larga escala?

Diana ALVES Se vive ou trabalha no Luxemburgo e ainda não recebeu o convite para participar no programa de testes em larga escala, esta notícia é para si.

Numa nota divulgada nas redes sociais, o Ministério da Saúde alerta que pode tratar-se de um problema com a morada, convidando as pessoas nesta situação a verificarem e a atualizarem a morada no site do guichet.lu.

O programa de testes em larga escala (Large Scale Testing, em inglês) é uma iniciativa do Governo lançada no início da pandemia com o objetivo de acompanhar a evolução das infeções pelo novo coronavírus. Não se trata de erradicar o vírus, mas sim de tentar controlar o alastramento da epidemia através de testes frequentes a amostras representativas da população.

Para isso, os cidadãos são repartidos por grupos, por exemplo em função do seu setor de atividade, da idade e do local de residência. Isto significa que os membros de um mesmo domicílio, os habitantes de um bairro residencial ou um círculo de colegas de trabalho podem receber os convites com um desfasamento de algumas semanas.

O Governo tem cerca de uma dezena de centros de testes espalhados um pouco por todo o país, consagrados ao programa de testes em larga escala. Depois de receberem o convite, os cidadãos devem fazer a marcação em covid19-test.lu. Os testes são gratuitos.



