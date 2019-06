Jacques Schneider faz dos símbolos do Luxemburgo e da família grã-ducal os seus objetos de criação. O artista vê a festa nacional como um momento de celebração de todos. Considera-se totalmente livre: “Não sou um artista oficial. Não sou ninguém, nem pertenço a ninguém. Expresso livremente a minha opinião”, diz-nos.

“Não importa que sejam estrangeiros ou nacionais, o que importa é que amem o Luxemburgo”

Nuno Ramos de Almeida

Nasceu no Luxemburgo?

Nasci em França, mas os meus pais são luxemburgueses. Passei toda a minha infância no Luxemburgo e depois dos meus estudos regressei para me instalar e trabalhar.

Como é que o Luxemburgo acabou por se tornar no seu tema artístico?

Desde muito cedo que penso no Luxemburgo, tornou-se um lugar especial para mim, porque era o sítio das minhas férias. Encontram-se nos meus quadros todos os símbolos que vi quando era criança.

O Luxemburgo era um lugar feliz para si?

Era genial. Não sei explicar bem, mas sempre foi para mim um lugar muito especial. Não só significava as férias, como, tendo família no norte do país e em Pétange, via a grande diversidade e mistura de gente que vivia no Grão-Ducado. Vivem aqui pessoas muito diferentes e isso foi sempre algo que me fascinou. Em muitos outros sítios, vi racismo e discriminação. No Luxemburgo as coisas parecem-me diferentes, para além dos valores e dos símbolos que o país tem, existe esta ideia que cada um pode estar no Luxemburgo à sua maneira. Este país é um grande livro em branco, em que uma parte já está escrita, mas que existem muitas páginas ainda que estão em branco e estão por escrever, e em que cada um pode contar a sua história. É isso que eu quero mostrar nas minhas obras. Não sou dotado para muita coisa, mas talvez consiga, através da minha criação, mostrar aquilo que amo. E o Luxemburgo é o local que eu gosto e onde tudo acontece.

Não sou dotado para muita coisa, mas talvez consiga, através da minha criação, mostrar aquilo que amo.



Foi o seu primeiro objeto de arte?

Quando eu era pequeno, tinha seis ou sete anos, o meu primeiro objeto de arte foi a “Declaração dos Direitos do Homem”. Era o meu primeiro desenho para um concurso. Coloquei quatro mãos no papel, fiz o contorno delas, sem reparar que as várias mãos faziam uma pomba. E, nesse momento, dei-me conta do papel que a arte podia ter: um simples desenho podia evocar tanta coisa. Enviei o desenho e depois esqueci-me que tinha concorrido. Três meses depois recebi uma carta que me dizia que iam fazer um postal desse desenho. Foi fantástico. Foi um momento de viragem para mim, percebi o poder que podia ter um simples desenho. E entendi que era isso que queria fazer na minha vida. Percebi que não conseguia fazer outra coisa. Não tenho escolha. Tenho uma enorme necessidade de partilhar e de comunicar.

Pode filiar-se a forma como se expressa artisticamente como sendo uma espécie de pop art?

Para mim isso é apenas um rótulo. Muitas pessoas classificam as coisas como sendo de Pop art ou Street art, mas eu penso que não. A minha arte vem de mim e é muito pessoal. Não posso dizer que quero fazer à partida arte moderna, Pop art ou neorrealismo. Para mim as coisas surgem muito naturalmente, e quando eu pinto nunca me coloco esse tipo de questões.

Nunca?

Em geral, tenho uma ideia e não faço mais que reproduzir essa ideia, mas não me ponho a questionar se a composição é boa, se deve seguir uma determinada linha ou género artístico. Para mim, as coisas são muito naturais. Se isso me agrada, se tenho vontade de o fazer, então faço-o.

Mas o seu trabalho não é feito para comunicar e agradar às pessoas?

Isso é fruto da sorte. Quando faço um projeto, por exemplo sobre os rios luxemburgueses, não me coloco a pergunta: “será que isto vai agradar às pessoas? Vamos vender quadros?” Estou-me a borrifar. A única coisa que é importante é eu ver coisas nos jornais, observar o que se passa na rua. E cada vez que trabalho em alguma coisa empenho-me. Sei que a devo conhecer para que possa sair de mim. Mas não digo: “vou fazer uma coleção assim, porque está no ar do tempo e vai agradar às pessoas”. Isso não me interessa.

Não se pode dizer que trabalha sobre estereótipos e os reinventa? Quando imagina um quarto de hotel que reflita o Luxemburgo não é isso que faz?

Eu compreendo a questão. Mas o meu processo não é tão refletido. Quando o Novo Hotel me disse que tinha carta branca para decorar um quarto, eu adorei a ideia. É super cool. Eles só viram o quarto 24 horas antes do público. Imaginei o quarto como quis, e quando o criei não me coloquei a pergunta se devia colocar tantos monumentos e símbolos para ser fiel ao Luxemburgo. Fiz aquilo que gosto e o que está lá foi a minha escolha.

E não escolheu aquilo que pensa que é o essencial da imagem do Luxemburgo?

Não. É a minha visão pessoal. Não é uma visão oficial. Não tenho apoios do Estado, não tenho mecenas, sou inteiramente livre para criar o que bem entender. É graças apenas à venda dos meus quadros que eu pago as minhas contas. Não penso que tenho que agradar a tal ou a tal ministro. Estou-me nas tintas para isso.

Não tenho apoios do Estado, não tenho mecenas, sou inteiramente livre para criar o que bem entender.



Quando fez a bandeira do Luxemburgo com muitas caras de pessoas que cá viviam isso não implicou uma reflexão e uma conceção do Grão-Ducado?

Essa obra nasceu depois de eu ouvir o discurso do Grão-Duque, no Natal de 2014. Ele disse que estava orgulhoso de no nosso país haver tantas pessoas diferentes e que cada uma delas fazer qualquer coisa para o bem comum. E que devíamos ter orgulho em todas essas pessoas. Isso abriu-me o espírito, estava muito para além do nacionalismo e outras coisas, e eu pensei para mim mesmo: "Uau, o discurso é supercool, tenho que conseguir fazer uma obra de arte que mostre isso e que corporize essa mensagem".

Quantas pessoas participaram no projeto?

Mais de 20 mil. Isso para mim foi importante, não escolhemos a nossa nacionalidade, não escolhemos o nosso sexo, o nosso tamanho e a nossa cor de cabelo, mas podemos escolher o país em que vivemos e podemos escolher os valores que temos. E é isso que eu gosto neste projeto da bandeira. Estão aqui as pessoas que amam este país, não me importa que sejam luxemburguesas ou não, isso não me interessa, o que me interessa é que gostem deste país. São elas que fazem este país. Sem elas, o país não existiria.

E todas essas pessoas vivem em comum ou separadas pela sua nacionalidade de origem?

O Luxemburgo sempre foi um país com gente de muitas nacionalidades. Eu próprio na minha família tenho pessoas de oito nacionalidades. Acho isso genial. Mas num país não é naturalmente tão simples como isso. Para uma sociedade funcionar bem é preciso fazer esforços todos os dias. Uso o meu comportamento como metáfora. Há dias em que acordo maldisposto, mas farei tudo o que for possível para que isso não se note. Quando trabalho, faço-o com muita gente, todos diferentes, e é importante respeitar essas diferenças. Pensar: “eu sou como sou, e os outros não são obrigatoriamente como eu. E têm esse direito. E estou contente que eles me aceitem como sou”. Isso acontece também a nível do país. E exige esforço. Não é por estarmos no Luxemburgo que passa a ser fácil. Será provavelmente mais fácil que fora, mas exige que a sociedade inteira trabalhe nessa direção.

Como é possível afirmar o Luxemburgo sem despertar um nacionalismo excludente?

Não vejo isso assim. Acho que pertencemos todos, os que aqui vivemos, a uma mesma nação, mas como todas as famílias, há coisas que funcionam bem e outras que funcionam pior. Há gente diferente e há uma história de família, com boas e más relações. Há momentos em que as pessoas se zangam e outros em que elas se reconciliam. É preciso trabalhar para a harmonia de todos. Sou um europeísta convencido e acredito que a paz é a mais bela das conquistas, mas para isso é preciso fazer permanentemente esforços. É preciso fazer algo para evitar e ultrapassar as guerras. É necessário ter a capacidade de estender a mão a outros. Tivemos um exemplo extraordinário, o Grão-Duque Jean. Viveu a guerra, mas depois do fim das hostilidades teve a capacidade de estender a mão aos outros, àqueles que tinham sido inimigos nessa guerra, como o Japão. Conseguiu com a sua sabedoria ajudar a criar essa unidade em que vivemos. Teve a capacidade de criar harmonia com a criação da União Europeia e, no Luxemburgo, com a passagem da siderurgia para o mundo em que domina o setor terciário e as novas tecnologias. Como é que ele conseguiu? Foi colocando as pessoas juntas. Penso que atualmente nós vivemos um momento muito particular, não estamos numa guerra mundial, mas precisamos na mesma de conseguir viver juntos e ter a coragem de estender a mão aos outros.

Os artistas nasceram ao lado do poder. Os nobres pagavam para eles criarem as obras que os iriam imortalizar, até se dizia que arquitetura era uma espécie de mijo dos príncipes, para marcar o território da sua existência. Depois, foram-se autonomizando, libertando e conquistando uma certa liberdade crítica. Vê-se como um artista perto do poder ou com uma dimensão crítica? Quando cria uma bandeirola que diz “viva o Grão-Duque”, o que significa isso?

O que eu acho genial é que o Grão-Duque seja o símbolo da unidade. É o chefe do Estado e está para unir toda a gente. Não é um político. A política, como se vê nas eleições, divide as pessoas. O crescimento do nacionalismo surge apenas devido à política, ela não surge devido ao povo.

Não é positivo que as sociedades sejam feitas com pessoas com interesses e opiniões diferentes?

Sim, mas por isso a importância de um símbolo como o Grão-Duque. Ele é a única pessoa que pode unir toda a gente. Ele é o símbolo que permanece e que existirá sempre. Para mim isso é algo de mágico, de uma certa maneira quando nos juntamos perante um símbolo forte temos a capacidade de participar nessa unidade. Na festa nacional não importam as nossas diferenças, a nossa nacionalidade as nossas ideias políticas, estamos todos juntos para festejar. A origem da festa é assinalar um aniversário da família grã-ducal, mas o que festejamos é a festa do Luxemburgo, porque estamos todos juntos. O Grão-Duque é um símbolo forte que permite unificar um povo para além das suas divergências e diferenças, porque ele está acima das massas. É isso que me interessa.

A origem da festa é assinalar um aniversário da família grã-ducal, mas o que festejamos é a festa do Luxemburgo, porque estamos todos juntos.



Vê-se como um artista oficial?

Não sou um artista oficial. Não sou ninguém, nem de ninguém, não pertenço a ninguém. Não tenho subsídios, nem apoios de ninguém. Isso permite-me exprimir com total liberdade o meu ponto de vista pessoal. Quando me meto a fazer a bandeira do Luxemburgo com pessoas de muitas nacionalidades, é uma escolha minha, não é uma escolha do Estado. E se calhar não é a vontade do governo. Quando eu faço uma bandeirola que diz “viva o Grão-Duque”, isso não decorre de uma escolha do Estado nem do governo, é a minha opinião pessoal. É nesse sentido que eu defendo que todo o artista contemporâneo tem o dever de ser honesto com ele mesmo e ser independente dos poderes estabelecidos. As pessoas podem-me criticar enquanto artista independente e livre, pouco importa. É só a minha opinião.

Nem sempre foi assim. Houve um curto período de tempo que o Luxemburgo foi uma República.

Temos que nos colocar hoje e ver o futuro. Para mim a nossa melhor garantia de um bom futuro é o nosso atual sistema político.

Fez uma exposição em Portugal, como correu?

Foi verdadeiramente extraordinário. Vieram muitas pessoas que sentiam uma verdadeira nostalgia do Luxemburgo e outras que não conhecendo o país se sentiam muito identificadas com os valores daquilo que expunha. Encontrei-me numa cidade, Lisboa, em que eu me senti em casa. Tinham, tal como no Luxemburgo, essa ideia de acolher os outros. Senti-me muito bem recebido. Tenho a sorte de viajar por vários países com as minhas exposições e verifico que as pessoas partilham comigo as mesmas ideias que eu expresso, na minha obra, sobre o Luxemburgo, e isso é magnífico. A galeria de Lisboa continua em contato comigo, trocamos mensagens e eles acompanham os meus trabalhos. E isso é maravilhoso. O que acontece é que quando eu apresento os símbolos nacionais do Luxemburgo no estrangeiro, muitas pessoas que nunca estiveram no Luxemburgo identificam-se com os valores desses símbolos. E isso dá-me muito prazer, porque prova que os valores que transmitem estão para além do país em que existem.