Apesar do aumento das vendas registadas em todo o país, as prateleiras dos maiores supermercados do país continuam cheias. As compras na aplicação que entrega produtos em casa duplicaram, mas nenhuma cadeia registou para já qualquer quebra nas visitas.

Não há ruptura de stock nos supermercados do Luxemburgo

Longe das imagens que circulam nas redes sociais, as prateleiras dos supermercados do Grão-Ducado continuam cheias. À excepção das embalagens de gel desinfetante, nenhum outro produto está em falta. Esta terça-feira o Papperjam escreve que "o efeito de pânico continua com sintomas ligeiros" no Luxemburgo.

Em entrevista aos luxemburgueses, um responsável do Cactus passa uma mensagem de tranquilidade. Garante que, "por enquanto, não há falta e não esperamos que haja". O porta-voz confia "no sistema de reposição eficiente" que deverá continuar a "permitir atender a todas as necessidades" dos clientes nos 47 pontos de venda.

Vendas disparam

Presente de norte a sul do país, a Auchan admite que desde que as notícias sobre o avanço do surto do novo coronavírus começaram a circular diariamente, as caixas registadoras notaram um aumento nas vendas. Só na secção de salgados, as vendas dispararam 35%, um número mesmo assim superior ao registado na procura de gel desinfetante que aumentou 25% e, segundo a gestora de vendas da cadeia francesa, "não duram um dia".

Nas lojas do Delhaize a história não é muito diferente. A gigante belga registou um aumento de 25% em alimentos não perecíveis como massa, arroz e conservas. Os produtos de limpeza também estão a vender mais e a cadeia conta com a ampla de rede de fornecedores para manter os armazéns e as prateleiras cheias. "As pessoas que, em vez de comprarem dois pacotes de café, vão buscar quatro", admite o porta-voz que à semelhança de todos os outros diz que o impacto do novo coronavírus se sente essencialmente no gel para desinfectar as mãos.

Aplicação duplica as vendas

As lojas continuam cheias mas a aplicação que entrega comprar em casa Luxcaddy está a ser cada vez mais procurada. Desde o início do mês as vendas ultrapassaram os 50%.

"Ficamos desfalcados em massa, farinha, papel higiénico e enlatados", confirmou o CEO da empresa.