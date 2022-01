Foram identificados 42 casos positivos, nenhum com sintomas graves, avançou a responsável pela pasta da Família.

Não há residentes de lares internados por causa da covid-19

Ao contrário do que se verificou em vagas anteriores, a situação atual nos lares de idosos do Luxemburgo parece estar controlada e não há surtos ou casos graves a sinalizar, avançou a ministra da Família, Corinne Cahen, em conferência de imprensa. A situação está "relativamente calma", nas palavras da ministra.

Até esta segunda-feira, 11 de janeiro, contavam-se 42 casos positivos de covid-19 entre residentes de lares, mas "nenhum está internado por infeção de covid", garantiu a responsável.

Estes casos são considerados "leves ou assintomáticos", acrescentou Joël Mossong, epidemiologista do Departamento de Saúde. Sintomas como febre, dores de garganta ou constipação são os sintomas mais nomeados.

Estes resultados são mais uma prova da eficácia das vacinas, sobretudo, da dose de reforço, adiantou o epidemiologista.

No entanto, a ministra disse que o avanço da variante Omicron também tem afetado as estruturas para idosos. No início deste ano, os casos covid aumentaram à volta de 180%, em comparação com o máximo de casos nos últimos 15 meses. No entanto, o número de hospitalizações e de mortes é claramente inferior.



