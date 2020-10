A Associação Luxemburguesa de Psiquiatria, Psiquiatria Infantil e Psicoterapia diz que a situação é particularmente grave nos hospitais. Nos últimos meses quatro profissionais decidiram encerrar a atividade. As vagas dos concursos públicos não foram preenchidas por falta de candidatos.

Não há psiquiatras suficientes no Grão-Ducado

A saúde mental está, cada vez mais, em risco no Grão-Ducado. Agravado pela pandemia e pelos impedimentos que o confinamento veio trazer às consultas presenciais, o cenário está a deteriorar-se com cada vez menos profissionais de saúde desta especialidade.

Em comunicado a Associação Luxemburguesa de Psiquiatria, Psiquiatria Infantil e Psicoterapia (SLPPP) antecipa uma eventual ruptura nos hospitais. Conta também que "o número de vagas para os postos de assistentes psiquiátricos e cinco postos para assistentes psiquiátricos não foram preenchidos devido à falta de candidatos".

Menos e mais velhos

Para agravar a insegurança, nos últimos meses, quatro profissionais decidiram encerrar a sua atividade, apenas um tinha chegado à idade da reforma.



Num alerta sobre os limites do tratamento psiquiátrico no país, a SLPPP não esconde também a preocupação crescente com o envelhecimento da classe profissional. Neste contexto, 50% dos psiquiatras já ultrapassaram os 60 anos, e mais de metade têm 55.

Identificar e solucionar

Desvalorizada, entre outras especialidades da medicina, a psiquiatria é também pouco atrativa para os luxemburgueses, tenta justificar a SLPPP.

A solução, diz, começa numa ação concertada das autoridades e organismos públicos, particularmente o Ministérios da Saúde, Previdência Social, Ensino Superior e Pesquisa, e de a Caisse Nationale de Santé (CNS). "As medidas terão de abordar, entre outras coisas, as condições de trabalho e remuneração de nossos profissão", começam por referir.

Pedem ainda a criação de um curso de formação de pós-graduação para a especialidade na Universidade de Luxemburgo.





