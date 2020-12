Esch-sur-Sûre decidiu manter o sistema de reservas deste verão e pretende cobrar pelo lugar ao sol.

Não há praias grátis. Reservas pagas a partir de 2021

Esch-sur-Sûre decidiu manter o sistema de reservas deste verão e pretende cobrar pelo lugar ao sol.

Além das máscaras e das distâncias de segurança, a pandemia teve outros impactos no Luxemburgo, nomeadamente em Esch-sur-Sûre que decidiu alargar até 2021 o sistema de reservas imposto pela covid-19. A hipótese foi avançada pelo burgomestre Marco Schank, aos microfones da RTL. Pagas, as reservas ainda não têm preço definido.

O sistema "vai passar a custar de dinheiro a partir de agora", adiantou o antigo deputado dos conservadores do CSV. Cabe ao conselho local estipular a quantia.

"Estou a pensar em 2, 3 euros, ainda não quero decidir se vai ser um pouco mais ou um pouco menos", colocou o burgomestre em cima da mesa. Praticamente unânime, a decisão já foi debatida nas reuniões do município e nos encontros entre os representantes eleitos da região do Parque Natural de Haute-Sûre.

Vai e vem

As novas receitas deverão servir para melhorar o acesso às praias. "Introduziremos um vaivém que contornará as praias", comprometeu-se o burgomestre da cidade dos lagos.

No verão de 2021, os visitantes poderão estacionar gratuitamente no grande parque de estacionamento sazonal com 700 lugares criado pelo município de Esch-sur-Sûre antes de apanharem o autocarro de transporte para Lultzhausen, Insenborn 1 ou Insenborn 2.

Aproveitando as verbas, o plano é construir outro estacionamento em Lultzhausen. De resto, também não é gratuito estacionar nas imediações das praias. Os preços variam entre 6 a 10 euros.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.