Não há missas públicas. Cardeal Hollerich dececionado com o Governo

Michael MERTEN Quando é que os crentes podem voltar a assistir à missa? O arcebispo está aborrecido com a falta de resposta do Governo às propostas da igreja. Mas o Executivo garante que vai fazer uma proposta nesse sentido em breve.

A vida pública no Luxemburgo está a recomeçar lentamente, mas ao contrário do que acontece em muitos países europeus, as missas públicas ainda não são permitidas.



O cardeal Jean-Claude Hollerich, nas suas palavras introdutórias à missa pontifícia do último domingo de Oitava, diz que recebeu numerosos pedidos de fiéis sobre quando poderiam celebrar novamente a missa em conjunto. "Pararam-me mesmo na rua", afirma.

O homem da igreja, normalmente diplomático, afirma claramente estar à espera de uma resposta do primeiro-ministro, Xavier Bettel, responsável pelos cultos e garante que essa reabertura não poria em causa a saúde pública: "É claro que elaborámos um conceito de proteção".

A 6 de maio, a administração da diocese apresentou ao Ministério de Estado o que era necessário para o reinício das missas. Não houve qualquer reação. "Tentámos telefonar - várias vezes", relatou Hollerich.

Apenas uma semana após a apresentação do processo, a 13 de maio, o arcebispado foi informado de que os documentos tinham agora sido enviados ao Ministério da Saúde. O arcebispado tinha tentado falar diretamente com o Ministro de Estado e primeiro-ministro, Xavier Bettel; "foi-nos dito que isso não era possível". O Governo também não respondeu ao pedido escrito do bispo auxiliar Leo Wagener.

Missa Pontifícia do Domingo da Oitava Final

"A liberdade religiosa é um direito humano", salientou Hollerich. "É claro que este direito tem de ser ponderado numa pandemia, razão pela qual o arcebispado tinha assumido a sua responsabilidade e cancelado as missas públicas".

Algumas pessoas tinham-lhe dito que é intencional que a Igreja não tivesse recebido qualquer resposta ao seu plano de retomar as missas com proteção adequada. Pessoalmente, não acredita nisso: "Só penso que somos completamente indiferentes - e isso deixa-me desapontado e zangado." Esperava que as autoridades dessem feedback sobre o plano; que fizessem propostas em relação ao que deveria ser mudado. Mas isso não não aconteceu.

"Absolutamente zero reações, nenhum diálogo". Para os católicos, uma missa não é um acontecimento qualquer. "Uma missa é parte da essência de ser um cristão católico."

Cardeal Jean-Claude Hollerich Hollerich prestou homenagem à criatividade e dedicação dos colaboradores, que desenvolveram e implementaram o plano para uma Oitava digital num curto espaço de tempo. O vigário Geral Patrick Muller ficou também satisfeito com o resultado da Oitava. Havia um sentimento de união entre os colaboradores. "Surgiram novas iniciativas", disse. "Ser igreja juntos significa também ousar fazer algo novo".

Oitava 2020 celebra-se na Internet “Juntos fazemos a Igreja”. Este é o lema da celebração da Oitava, evento anual que reúne habitualmente milhares de católicos na cidade do Luxemburgo, mas que este ano não contará com a presença física dos fiéis na catedral.

Infelizmente, os novos serviços digitais provavelmente não foram acessíveis a muitos crentes mais velhos. Mas o cardeal espera muito sinceramente que em breve as missas com os visitantes sejam novamente possíveis. Além disso, o altar votivo permanecerá no lugar até outubro.

O facto do Governo ainda não ter mostrado qualquer reação ao conceito de proteção é lamentável e decepcionante - não só para a liderança da Igreja, mas também para muitas pessoas no país, disse Muller. A 11 de maio, ou seja, no início da segunda Oitava semana, houve um claro relaxamento das medidas relacionadas com o novo coronavírus no Luxemburgo.

Apenas alguns fiéis foram autorizados a estar na Catedral como participantes na Missa Pontifícia no último domingo de Oitava. Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort

A peregrinação poderia também ter sido aberta aos peregrinos? "Também com isso fomos muito cuidadosos e perguntámos", disse Muller quando questionado. "Mas agora, depois da Oitava, queremos de facto proceder a abertura das missas com precauções rigorosas para a admissão dos fiéis, como é possível nos museus".

Afinal de contas, o Dia da Ascensão e Pentecostes estão iminentes. Não é ainda previsível saber se os Luxemburgueses poderão voltar à missa no Pentecostes: "Esperamos agora um diálogo que certamente virá agora depois deste corajoso apelo do Cardeal", sublinha Muller.

Covid-19. Papa pede respeito pelas regras para garantir segurança nas celebrações A partir de segunda-feira, e após o pedido dos bispos do país, vai ser possível ir novamente à missa em Itália, sob rigorosas medidas de segurança.

O Ministério de Estado compreende que os fiéis gostariam de voltar a assistir aos serviços religiosos em breve. Quando questionada pelo Wort, a porta-voz do primeiro-ministro afirmou que, após 6 de Março, tinha-se efetivamente realizado um diálogo entre o ministério e a arquidiocese. O Governo tinha solicitado a todas as comunidades religiosas que dessem feedback sobre o recomeço das celebrações religiosas e está a trabalhar numa solução para o Luxemburgo. As propostas serão apresentadas num futuro próximo.

Este artigo foi traduzido da versão alemã do Luxembourg Wort.

