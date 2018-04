A polícia luxemburguesa não tem registo de entradas de imigrantes clandestinos em território nacional através do aeroporto do Findel, no Luxemburgo, desde que foi reforçado o controlo das principais rotas de imigração ilegal com destino à Europa.

Não há imigração clandestina através do Findel

A polícia luxemburguesa não tem registo de entradas de imigrantes clandestinos em território nacional através do aeroporto do Findel, no Luxemburgo, desde que foi reforçado o controlo das principais rotas de imigração ilegal com destino à Europa.

A garantia foi dada pelo ministro da Segurança Interna, Étienne Schneider, que adiantou, contudo, que “foi recusada a entrada no país a cinco pessoas, visto que não preenchiam as condições necessárias”. Uma dessas pessoas foi depois ao Departamento de Imigração para preencher um pedido de asilo.

Na resposta à questão parlamentar do deputado Gusty Graa (DP), Étienne Schneider adiantou ainda que o Serviço de Controlo do Aeroporto atingirá ainda este ano, em outubro, o número de efetivos recomendado para reforçar os controlos no aeroporto para evitar a imigração clandestina.

