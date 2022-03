Até agora, apenas 157 pessoas quiseram ser vacinadas com este fármaco contra a covid-19.

Covid-19

Não há grande interesse na vacina Novavax no Luxemburgo

Susy MARTINS Até agora, apenas 157 pessoas quiseram ser vacinadas com este fármaco contra a covid-19.

A nova vacina Novavax não atingiu os objetivos esperados pelas autoridades sanitárias. Até agora, apenas 157 pessoas quiseram ser vacinadas com este fármaco contra a covid-19. Uma informação avançada pelo Alto Comissário da Proteção Nacional e responsável pela organização da campanha de vacinação, Luc Feller, à rádio estatal 100,7.

Esta vacina começou a ser administrada a 1 de março no Grão-Ducado. Vendida sob o nome Nuvaxovid, o fármaco da Novavax é uma vacina de subunidade. Contém uma pequena componente do vírus (e não o vírus inteiro como as vacinas mais tradicionais), obrigando o corpo a desencadear uma resposta imunitária.

As autoridades esperavam que este fármaco pudesse ser "uma alternativa" para os mais reticentes em se vacinar com as vacinas da Pfizer e Moderna - vacinas baseadas na tecnologia RNA mensageiro (mRNA).

No entanto, até à data, foram poucos os que aderiram a esta vacina anti-covid, o quinto fármaco aprovado na União Europeia.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.