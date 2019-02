Não há diferenças hierárquicas entre os dois vice-primeiros-ministros

Étienne Schneider e Félix Braz têm o mesmo peso no Governo. Não há um vice-primeiro-ministro com mais poder do que outro.

Diana Alves

Se dúvidas havia, ficam assim dissipadas. O líder do Executivo, Xavier Bettel, e os dois vice-primeiros-ministros, Étienne Schneider e Félix Braz, esclareceram que não há diferenças hierárquicas entre os dois vices.

Embora não haja distinções em termos de competências, há uma regra para a ordem e sequência dos nomes dos membros do Governo com as mesmas funções em documentos oficiais. E essa regra baseia-se única e exclusivamente na antiguidade no Executivo. Neste caso, o primeiro a aparecer é o nome de Schneider, que integrou o Governo em fevereiro de 2012, sendo que Braz só se estreou enquanto ministro em dezembro do ano seguinte.

Desde as últimas legislativas que Schneider e Braz partilham o posto de número dois do Governo. O socialista Étienne Schneider, que é também ministro da Economia e da Saúde, assumiu esse papel pela primeira vez na anterior legislatura, conservando-o nesta reedição da coligação a três.

Já Félix Braz, titular da Justiça, ascendeu a número dois do Governo depois de o seu partido, o Déi Gréng, ter sido o parceiro de coligação que mais cresceu nas eleições legislativas de outubro. É a primeira vez na história do país que o Executivo tem dois vice-primeiros-ministros.

As explicações de Bettel, Schneider e Braz foram prestadas a pedido do deputado Fernand Kartheiser, do ADR.