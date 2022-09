A interrupção do tráfego ferroviário acontece depois do colapso do túnel perto de Kautenbach no fim de semana passado.

Luxemburgo 2 min.

Transportes

Não há comboios entre Kautenbach e Clervaux até dezembro

Sophie HERMES A interrupção do tráfego ferroviário acontece depois do colapso do túnel perto de Kautenbach no fim de semana passado.

Após o desabamento de parte do túnel ferroviário de Schieburg, perto de Kautenbach, no fim-de-semana passado, não haverá comboios a circular entre Clervaux e Kautenbach até à alteração de horário a 11 de dezembro. O anúncio foi feito esta na sexta-feira pelos Caminhos-de-Ferro do Luxemburgo (CFL). Serão utilizados autocarros de substituição na linha.



Schieburg. CFL inicia investigações para apurar causas de colapso do túnel As imagens poderiam fazer prever uma tragédia, mas não houve feridos e o grupo ferroviário garante que foram tomadas as medidas de segurança no túnel entre Kautenbach e Wilwerwiltz.

Como detalha o comunicado de imprensa, serão realizados estudos nas próximas semanas para determinar as possibilidades de garantir a segurança do tráfego ferroviário seguro a longo prazo no troço afetado.

O objetivo dos estudos geológicos é identificar as causas do colapso e determinar em que lugar da rocha se formou uma cavidade e quão estável ela é nesta área. Só quando todos estes elementos forem conhecidos será possível decidir sobre as medidas a tomar para que a retoma da circulação dos comboios. Ao mesmo tempo, serão realizados trabalhos para criar um acesso rodoviário que permita a remoção dos destroços e a entrega dos materiais no local dos trabalhos.

Serão disponibilizados autocarros como alternativa

Para oferecer as melhores alternativas possíveis aos passageiros, a CFL está a trabalhar com o Ministério da Mobilidade e os municípios. A partir de 12 de setembro, os comboios provenientes da capital Luxemburgo terão a sua paragem final em Kautenbach e os de Liège em Clervaux. Também passarão a circular comboios entre Wiltz e Kautenbach.

Luxemburgo. Túnel ferroviário entre Kautenbach e Wilwerwiltz desaba O túnel conhecido como "Schieburg" não estava a ser utilizado devido a obras de construção.

Como parte do material de circulação está localizado a norte do túnel de Schieburg e não pode ser utilizado para viagens a sul de Kautenbach, o horário terá de ser adaptado. Entretanto, serão disponibilizados autocarros de substituição entre Clervaux e Ettelbruck (via Drauffelt e Wilwerwiltz) e entre Kautenbach e Wilwerwiltz, dependendo da disponibilidade. O horário exato deverá estar disponível até 10 de setembro.

O colapso ocorreu no sábado passado durante os trabalhos de manutenção do túnel de Schieburg. Pedras e rochas soltaram-se ao longo de uma secção de quatro metros e enterraram a via. Ninguém ficou ferido no incidente. A linha férrea tinha sido fechada para trabalhos de manutenção a 20 de agosto e deveria ser reaberta a 12 de setembro.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.