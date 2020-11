Para evitar o surgimento deste vírus no Grão-Ducado, a Administração dos Serviços Veterinários avança com algumas medidas preventivas.

Não há casos de gripe das aves no Luxemburgo, mas as autoridades apelam à vigilância

Susy MARTINS Para evitar o surgimento deste vírus no Grão-Ducado, a Administração dos Serviços Veterinários avança com algumas medidas preventivas.

O Ministério da Agricultura confirma que não há, atualmente, casos de gripe aviária no Luxemburgo, mas sublinha que o vírus foi detetado em aves migratórias e em aves domésticas na Holanda e na Alemanha, entre outros países.

Para evitar o surgimento deste vírus no Grão-Ducado, a Administração dos Serviços Veterinários avança com algumas medidas preventivas. Uma delas passa por proteger as aves domésticas de qualquer contacto com aves selvagens, daí a recomendação de confinar as aves no interior, sendo que também é no interior que devem ser alimentadas.

Qualquer caso suspeito deve ser comunicado ao veterinário e a importação de aves deve ser certificada por um veterinário do país de origem. Esta obrigação também é válida caso se compre uma ave no mercado.

A Inspeção Veterinária relembra que o consumo de carne e de ovos não constitui um risco para o ser humano.



