Não há base científica que justifique fecho de teatros e não de igrejas, diz deputado

O deputado Marc Baum, do Déi Lénk, considera que não há base científica que justifique o encerramento dos teatros e não das igrejas. Ouvido pela Rádio Latina, a propósito da entrada em vigor das novas medidas de luta contra a pandemia, Marc Baum criticou o encerramento parcial do setor cultural, uma decisão governamental que qualifica de incoerente.

Na base das críticas do parlamentar está o facto de estabelecimentos como teatros terem sido obrigados a fechar as portas, ao passo que as igrejas têm autorização para continuar abertas. Segundo Baum, tanto o “acesso à cultura como a liberdade de reunião para rezar são direitos fundamentais”, o que o leva a concluir que o acesso à cultura está a ser negligenciado e à igreja não, o que, segundo diz, “vai ao encontro do que temos vivido ao longo dos últimos 300 anos”.

O deputado do partido de esquerda acrescenta que, do ponto de vista epidemiológico e sanitário, a medida não faz sentido, até porque, de acordo com as suas informações, “não há relatórios e análises que tenham detetado surtos de infeção nos teatros e cinemas, ao passo que há relatórios que nos dizem que houve infeções nas igrejas”. Por essa razão, o deputado afirma que “não há base científica que justifique a decisão”. Baum considera que o Governo está sob pressão, viu-se obrigado a “encerrar alguma coisa”, face ao agravamento da pandemia, e acabou por escolher os cinemas e teatros. Uma decisão que, segundo o deputado, foi tomada sem que tenha havido uma verdadeira reflexão.

Sobre as restantes restrições que entraram em vigor esta quinta-feira, Marc Baum diz que há medidas que fazem sentido, como por exemplo o encerramento de cafés e restaurantes uma vez que há análises que dão conta de infeções neste contexto. O deputado lamenta no entanto o prolongamento do recolher obrigatório, que classifica como ineficaz por considerar que a maior parte dos contactos sociais não acontece entre as 23:00 e as 06:00.



