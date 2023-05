A informação foi avançada pelo primeiro-ministro em resposta parlamentar.

Crime

Não há "ameaça concreta" de terrorismo no Luxemburgo

Redação A informação foi avançada pelo primeiro-ministro em resposta parlamentar.

O Luxemburgo encontra-se atualmente no nível 2 da escala de perigo de terrorismo elaborada pelos Serviços de Informações do Estado (SRE, na sigla em francês), o que significa que estes "não têm de momento informações sobre uma ameaça concreta a um alvo no território" luxemburguês.

A informação foi avançada pelo primeiro-ministro e ministro de Estado, Xavier Bettel, em resposta a uma questão parlamentar dos deputados Léon Gloden e Laurent Mosar (CSV).

Os representantes do partido quiseram saber o ponto da situação do financiamento de terrorismo no Luxemburgo, a propósito da operação policial levada a cabo em abril, no sul do país, que resultou na detenção de dois suspeitos.

Segundo Xavier Bettel, "a investigação está atualmente em curso", mas "tudo indica que não se trata de um fenómeno", mas de um caso isolado.

Nesse sentido, a situação de terrorismo e violência relacionada com o extremismo está a ser acompanhada, como habitual, pelo grupo de combate ao terrorismo do SRE.

Estando no nível 2, o Luxemburgo está perante uma "ameaça que é real, relativamente à situação de segurança no contexto internacional, mas que é abstrata" por não haver indicações de perigo no presente.

