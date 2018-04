Em entrevista ao Contacto, o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, diz que nada está ainda decidido no que ao fim do pagamento antecipado das consultas médicas diz respeito. O ministro afirma que é preciso negociar com os médicos e que uma das soluções poderá ser um sistema progressivo para o chamado ’tiers payant’.

“Não aceitaremos uma redução das pensões nem um aumento da idade da reforma”

Paula CRAVINA DE SOUSA Em entrevista ao Contacto, o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, diz que nada está ainda decidido no que ao fim do pagamento antecipado das consultas médicas diz respeito. O ministro afirma que é preciso negociar com os médicos e que uma das soluções poderá ser um sistema progressivo para o chamado ’tiers payant’. Sobre o sistema de pensões de reforma, Schneider garante que é sustentável e um dos melhores. O relatório do grupo de trabalho formado para apresentar soluções para o futuro do regime de pensões deve estar terminado nas próximas semanas. Qualquer que seja o resultado, o ministro já impôs os seus limites: não aceitará o aumento da idade da reforma, nem a redução das pensões.

Sobre o fim do pagamento antecipado das consultas médicas (’tiers payant’), já terminaram as conversações com as partes envolvidas, nomeadamente a Caixa Nacional de Saúde (CNS) e a Associação de médicos e Médicos-Dentistas no Luxemburgo (AMMD)?

Não. A questão relativa ao tiers payant foi uma petição introduzida pelos cidadãos. Há uma discussão no Parlamento e este convidou o ministro da Segurança Social, que esteve presente durante o debate, a encontrar-se com a AMMD, para discutir a introdução do ’tiers payant’ generalizado. A reunião ainda não aconteceu, mas terá lugar nas próximas semanas. O encontro ainda não teve lugar, mas entretanto haverá mais debates entre a AMMD e a CNS. Propusemos datas à AMMD e vão confirmar a disponibilidade.

O fim do pagamento antecipado das consultas é uma reivindicação que tem uma certa importância social, uma vez que se trata do acesso a cuidados de saúde e das dificuldades das pessoas que têm menos meios financeiros e é a favor desta proposta. Será possível legislar a proposta ou decidir antes das eleições?

Sim, a generalização do ’tiers payant’ aliviaria numerosas famílias com rendimentos baixos e também as pessoas que têm de se deslocar ao médico muitas vezes. Sou efetivamente a favor de encontrar uma possibilidade de generalizar o fim do pagamento antecipado das consultas. Esta possibilidade existe já em alguns setores, como nas farmácias, nos hospitais e seria bom generalizá-la. Mas é preciso perceber que a AMMD tem ainda questões relacionadas com o tema do ’tiers payant’ generalizado; é preciso discuti-lo com eles, ver e encontrar soluções com eles. Talvez [se possa], numa primeira etapa, alargar o fim do pagamento antecipado das consultas a faturas de um determinado montante ou, por exemplo, a casos excecionais.

Há ainda muitas coisas a fazer, mas pensa que será possível fazê-lo antes das eleições? Mesmo se se tratar de uma forma progressiva de o fazer?

Uma coisa é certa: vou reunir-me com os médicos e depois vou comunicar o meu encontro ao Parlamento. Depois é preciso ver no Parlamento como vão posicionar-se para perceber como vamos avançar, se juntos ou se devemos tomar outro caminho. Mas creio que poderemos encontrar juntos uma solução favorável.

O artigo 14°, n° 3 do Código de Segurança Social diz que uma pessoa que deixe de estar inscrita na Segurança Social só pode continuar a beneficiar de proteção na doença se tiver feito descontos durante seis meses seguidos, e não pode ter tido mais do que oito dias de interrupção. Isto não põe um problema para quem tem contratos temporários (’interim’)? A maioria tem contratos com muitas interrupções, como acontece no setor da construção: trabalham uma ou duas semanas, ou um mês, e estão 15 dias à espera de novo contrato. Este artigo não prejudica, de maneira desproporcionada, quem já está em situação precária? Vê alguma possibilidade de o modificar?

Neste momento não tenho o Código da Segurança Social debaixo dos olhos. Mas aqui, é claro, há a legislação, há o Código da Segurança Social. Mas não se pode olhar para o Código da Segurança Social por si só. É preciso igualmente ver todos os sistemas de Segurança Social luxemburgueses. Se, por exemplo, alguém deixar de trabalhar depois de algum tempo, deixa de ter acesso ao CNS, há certas regras a respeitar. Mas, mesmo assim, há depois uma rede da segurança social que o protege, dando-lhe a possibilidade de ter uma certa cobertura através, por exemplo, dos serviços sociais que existem para estes casos, e há ainda outras possibilidades. Para mim, há mais do que um sistema de segurança social, que é preciso analisar, tendo em conta o conjunto: o lado da segurança social e o lado do tabalho. Atualmente, há discussões ao nível europeu, para rever todos estes assuntos, sobre o trabalho precário, limitado no tempo. É um debate que se faz no conselho europeu de ministros. E, por exemplo, será igualmente um dos pontos discutidos no conselho de ministros informal que terá lugar na terça e na quarta-feira.

Mas isto não equivale, na prática, a uma denegação de proteção na saúde? Para trabalhadores com contratos temporários, é difícil, se não mesmo impossível, completar os seis meses contínuos de descontos a que se refere o artigo. Não estamos a falar de um caso de alguém que trabalhou apenas três dias e quer beneficiar de proteção social, mas de trabalhadores regulares do setor de ’interim’ que têm dificuldades em cumprir seis meses contínuos de descontos.

É preciso ver casos concretos. É preciso ver com a CNS. Mas é preciso ver em todos os sistemas de Segurança Social, porque os diferentes códigos estabelecem determinados prazos. Mas há sempre possibilidades de cobertura. É preciso ver os casos concretos, para perceber quais são os problemas que se colocam.



