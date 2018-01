Não à discriminação

Por Paulo Jorge Pereira - Em março do ano passado, o relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) lembrava o Luxemburgo de que, apesar de progressos em alguns pontos, as recomendações feitas cinco anos antes continuavam sem a devida tradução no plano legislativo. O mesmo documento alertava para a subida dos níveis de xenofobia no país, sobretudo depois do resultado negativo no referendo de 2015 sobre o direito ao voto dos cidadãos estrangeiros.

Habitação, educação, emprego, política, desporto – as demonstrações de dificuldade em aceitar o outro como igual estão um pouco por todo o lado. Inclusive nos funcionários públicos quando, colocados perante um documento oficial de um país que não seja francófono ou germanófono, reagem com uma expressão de horror. Ou outros que, num posto de atendimento em que até estão protegidos por um vidro, não escondem uma expressão de nojo só por perceberem que, do lado de lá, está um estrangeiro.

Na edição anterior do Contacto, a jornalista Paula Telo Alves contou, de modo bem eloquente, como até o nome pode ser utilizado para rejeitar e condicionar, mesmo quem já tem a nacionalidade luxemburguesa. Nesta edição, o jornalista Henrique de Burgo dá conta de várias histórias de discriminação. E de como está a ser constituída uma associação para combater esse inaceitável fardo pejorativo colocado às costas de quem é diferente só porque não tem, por exemplo, o mesmo idioma, a mesma cor da pele ou a mesma nacionalidade. Porque, como já referia o relatório da Comissão Europeia no ano passado, as vítimas continuam sem ter quem as defenda, uma vez que o Centro para a Igualdade de Tratamento (CET) continua com poderes limitados: só faz relatórios e emite recomendações, estando impedido de receber queixas ou representar vítimas em tribunal.

Se é no quotidiano que tudo isto se sente, o Estado é o principal responsável – quando a Constituição do país só consagra o direito à igualdade para os cidadãos luxemburgueses, desviando-se da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, conforme contou Paula Telo Alves no Contacto em março do ano passado, isso passa uma mensagem que é bem clara.

O não à discriminação só chegará à sociedade se o Estado der o exemplo, não só no texto fundamental do Grão-Ducado, mas também na definição de políticas claramente inclusivas; não apenas nos discursos, mas sobretudo na prática. Porque mudar mentalidades demora muito mais e alterar o que está entranhado, mas tantas vezes é subreptício, exige muito de todos.

