Música. A luz ao fundo do túnel

Ricardo J. RODRIGUES Francisco Sassetti, programador da Philharmonie du Luxembourg, não tem dúvidas de que 2020 foi um ano trágico para quem vive dos espetáculos e da cultura. Os primeiros tempos do novo ano serão ainda de incerteza. Mas tem esperança na recuperação.

É pelo telefone que Francisco Sassetti tem dado as notícias. E, normalmente, não são boas. “Já perdi a conta à quantidade de vezes que tive de ligar para cancelar ou adiar espetáculos com grupos com quem já tínhamos acertado concertos”, diz o programador português da Philharmonie, a grande sala de espetáculos da capital. “Agora, com as novas medidas de confinamento, há já pessoas com quem tenho de fazer isto pela segunda vez. Adiámos uma vez, adiamos outra, e ainda que toda a gente seja bastante compreensiva, o facto é que do outro lado da linha do telefone estão muitas vezes situações aflitivas – de quem não trabalha nem ganha dinheiro há meses.”



Não são apenas os músicos, são os roadies, os técnicos de som e iluminação, os managers. “Este ano tínhamos vários concertos de músicos americanos, que não vieram e não sabemos quando virão, porque as viagens intercontinentais tornam hoje tudo mais complicado”, exemplifica. Mas não foram só os cancelamentos deixar-lhe os nervos em franja. “Tivemos de nos adaptar constantemente porque as regras também foram mudando muitas vezes, e muito rápido.” Ser programador em altura de pandemia é tarefa em constante metamorfose.

“Há coisas que as pessoas não imaginam. Em muitos dos concertos que conseguimos fazer este ano só tivemos um mês para divulgar, vender bilhetes, criar interesse. E isso não é fácil.” A redução do número de lugares sentados no auditório permitiu que as ausências não se tornassem demasiado notadas. “Na sala principal da Philharmonie cabem 1.400 pessoas. Em setembro reduzimos a lotação para 450 lugares, a partir de novembro não podíamos ter mais de 100. Agora não podemos ter aqui ninguém. A programação que tínhamos acertado teve de ser constantemente reequacionada. Estamos a navegar à vista.”

Algumas coisas, apesar de tudo, conseguiu realizar. Ao Festival Atlântico, que traz aos palcos luxemburgueses os melhores sons da lusofonia, pode não ter vindo o cantor brasileiro Gilberto Gil, mas foi possível ver espetáculos do português Camané, da cabo-verdiana Elida Almeida ou do brasileiro Hamilton de Almeida. “Um dos destaques de 2020 era também o concerto de Damon Albarn, vocalista dos Blur e dos Gorillaz. E, bom, terá de ficar para 2021.”

Olhar para a frente

A orquestra da Philharmonie conta com 98 músicos. “Para estas pessoas, que têm contrato de trabalho, foram previstos apoios. Os artistas mais sólidos também estou certo que se vão conseguir aguentar”, diz Sassetti. Mas há alguns grupos de artistas para quem as oportunidades perdidas de 2020 terão sérias consequências. “Há músicos mais jovens, que estavam a dar os primeiros passos, e viram travada a oportunidade de se afirmar neste mundo. E que podem abandonar o meio sem nunca terem tido a oportunidade de mostrar o seu valor. Há por isso menos espaço para a novidade.”

Francisco desconfia do movimento de artistas que começaram a dar concertos pelas redes sociais durante a pandemia. “Por um lado mostraram força de vontade, foram à luta. E, na verdade, nós também fizemos concertos digitais na Philharmonie. Mas temo que isto esteja a desvalorizar a experiência da música ao vivo. O mundo digital trouxe uma certa desmaterialização do produto musical, fazemos uma canção andar para trás e para a frente, pomo-la em pausa, repetimo-la. O concerto, sem telemóvel, de luz baixa, onde ouvimos o trabalho de um artista que trabalhou toda a vida para estar ali, retira-nos da rotina. É insubstituível.”

O programador lança os dados para o próximo ano. “Por uma lado vamos ter um cenário com menos músicos, menos técnicos, menos salas, muita gente que não teve remédio senão abandonar a área. Depois vamos ter de perceber se o público volta a querer vir às salas, penso que o fator medo ainda vai durar algum tempo.” Por fim, há o fator mobilidade. “As digressões terão de ser melhor pensadas. Podemos trazer um quarteto de jazz dos Estados Unidos, mas será que faz sentido trazer uma orquestra.” Sassetti acredita que o ano vai começar lento. “Mas há a perspetiva de uma vacina, há uma luz ao fundo do túnel, e isso é um alívio enorme. O primeiro semestre do ano continuará a ser de navegação à vista. Mas também acredito que partir a partir de setembro, que é quando começa a temporada 2021/22, as coisas voltarão ao normal.”

