Museu Natural do Luxemburgo atribui nome de Amália a molusco pré-histórico

Henrique DE BURGO A iniciativa partiu do departamento de paleontologia do museu, onde o Fado é bastante apreciado, referem os responsáveis em comunicado.

O Museu Nacional de História Natural atribuiu o nome "Amália" a uma nova espécie de belemnite, molusco pré-histórico com aparência de lula, dedicado à fadista portuguesa Amália Rodrigues (1920-1999).

A escolha do nome do nome científico 'Bairstowius amaliae' terá contado com a participação de Robert Weis, do departamento de paleontologia do Museu Nacional de História Natural.

O académico luxemburguês é também um dos participantes de uma recente publicação sobre a nomenclatura científica e paleogeografia de fósseis destes animais jurássicos encontrados em Peniche.



