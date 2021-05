Mais uma vez, a polícia teve que se deslocar ao parque da capital para dispersar grupo que se reuniu.

Multidão reunida em Kinnekswiss. Polícia volta a intervir

Ana Patrícia CARDOSO

Já tinha acontecido nas outras semanas e voltou a repetir-se. No parque Kinnekswiss, na capital do Luxemburgo, um grupo considerável de pessoas reuniu-se ao final do dia e a polícia foi obrigada a intervir para acabar com o ajuntamento, por volta das 20h00.

Segundo as autoridades, chegou a haver pequenas brigas. Não foram ainda avançadas as informações sobre o número de pessoas que se juntaram. Da primeira vez, a polícia contabilizou 150 pessoas no parque.

"Assim que o clima melhora, as pessoas reúnem-se", disse um porta-voz da polícia. Chegaram a ser lançados fogos de artifício. O grupo dispersou assim que avistou a chegada das autoridades.







