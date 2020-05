Com a reabertura do comércio, o estacionamento vai voltar a ser pago na capital.

Multas de estacionamento estão de volta ao Luxemburgo

Com a reabertura do comércio, o estacionamento vai voltar a ser pago na capital.

Ao fim de sete semanas, os cerca de 80 agentes destacados para controlar o estacionamento na capital vão voltar às ruas. Apesar das regras de trânsito não terem sido alteradas em tempos de confinamento, os 'Pëcherte' foram aconselhados pela própria autarquia a ficar em casa.

Agora, com a reabertura gradual das escolhas e do comércio no Grão-Ducado, a Presidente da Câmara anunciou a retoma da fiscalização nas vagas de estacionamento da capital.

Apesar de muitos já terem voltado ao trabalho, desde 20 de abril com a reabertura das obras, a fiscalização cingiu-se apenas às lugares reservados a deficientes. "A partir de segunda-feira, 11 de Maio, os agentes retomarão gradualmente as suas rondas, mas não a 100%", anunciou Lydie Polfer. A 25 de maio, acrescenta, já conta ter todos os trabalhadores capazes de desempenhar as suas funções.

Além de acompanhar as fases de desconfinamento desenhadas pelo governo, este regresso dos 'Pëcherte' às avenidas também quer prevenir uma ocupação abusiva das ruas. "Nas últimas duas semanas, algumas pessoas começaram a estacionar em zonas pedonais durante demasiado tempo", explicou a autarca à RTL. "Sentiram-se muito livres, porque não havia mais controlos. Foi mau para eles: foram multados".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.