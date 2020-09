Mulheres vivem mais quatro anos do que os homens no Luxemburgo

No Luxemburgo, as mulheres vivem, em média, mais quatro anos e meio do que os homens. Para elas, a esperança média de vida é de 84,6 anos e, para eles, de 80,1, segundo dados do Eurostat divulgados hoje e referentes a 2018.

Diana ALVES No Luxemburgo, as mulheres vivem, em média, mais quatro anos e meio do que os homens. Para elas, a esperança média de vida é de 84,6 anos e, para eles, de 80,1, segundo dados do Eurostat divulgados hoje e referentes a 2018.

No geral, a esperança média de vida no país, incluindo os dois sexos, é de 82,3 anos, verificando-se uma ligeira quebra face a 2016, ano em que a média era de 82,7.

Por cá, a média global é superior à média europeia de 81 anos. Comparativamente aos países vizinhos, apenas França apresenta uma média superior a do Luxemburgo: 82,9 anos.

As estatísticas do Eurostat, que incluem os dados por país e também por região – embora por cá não tenha havido um mapeamento por região devido à dimensão do Grão-Ducado –, mostram que, em 2016, a região espanhola de Madrid apresentada a esperança média de vida mais elevada da União Europeia, com 85,5 anos.

Quanto a Portugal, a população pode esperar viver até aos 81,5 anos. Se olharmos para as diferentes regiões, é no norte que se vive até mais tarde, até aos 82 anos. No outro extremo da lista está a região autónoma dos Açores, com 78,1 anos.



