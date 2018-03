O Grão-Ducado compara bem com a média europeia, já que esta é de 16,3%. Governo lembra que as empresas estão sujeitas a multas caso não cumpram.

Luxemburgo 2 min.

Mulheres recebem menos 5,5% do que os homens no Grão-Ducado

O Grão-Ducado compara bem com a média europeia, já que esta é de 16,3%. Governo lembra que as empresas estão sujeitas a multas caso não cumpram.

A diferença salarial entre homens e mulheres no Luxemburgo situa-se, de acordo com os números divulgados pelo Statec, nos 5,5%. A referência foi feita na resposta conjunta que os ministros do Trabalho e da Igualdade de Oportunidades apresentaram ao Parlamento, após seis questões colocadas no mês passado pelo deputado Yves Cruchten.

Na resposta é ainda salientado que a taxa de diferença passou de 8,6% em 2015 para os atuais 5,5%. Além disso, relembra-se que, “desde a entrada em vigor da lei de 15 de dezembro de 2016, em caso de incumprimento das disposições sobre igualdade salarial, as empresas estão sujeitas a queixas na Procuradoria-Geral e a penalizações que oscilam entre os 251 e os 25 mil euros”.

A resposta indica que as empresas têm sido “incentivadas a utilizar o Logib-Lux”, mecanismo integrado no programa de ações positivas do ministério da Igualdade, referindo-se mesmo que “70 empresas aderiram de imediato assim que a ferramenta foi disponibilizada”.

Entre as ferramentas que o Logib-Lux deixa nas mãos das empresas estão “conhecimentos acerca da sua estrutura salarial, a identificação de causas para eventuais desigualdades salariais”, mas também “o estabelecimento de um ponto da situação quanto à igualdade de tratamento entre homens e mulheres no interior da empresa”, incluindo nos capítulos da “tomada de decisão e da conciliação entre as suas vidas profissional e privada”.

Com base nestes meios, os ministros signatários da resposta ao Parlamento confiam que “as empresas podem alterar qualquer eventual situação deficitária ou reposicionar-se através de uma série de medidas apropriadas para o combate a eventuais situações discriminatórias”.

Outras propostas citadas envolvem a colaboração do ministério da Igualdade de Oportunidades com a Escola Superior do Trabalho, no sentido da realização de formações, “no âmbito da igualdade entre homens e mulheres, destinadas aos delegados” desta área nas firmas.

Os ministros recorrem ao Código do Trabalho para finalizarem as respostas dirigidas ao deputado Yves Cruchten, lembrando preceitos definidos pelo documento. “O artigo L. 414-15 do Código do Trabalho prevê que todas as empresas com mais de 15 assalariados devem ter uma delegação de pessoal e que esta deve escolher uma delegação relativa à igualdade”, relembra-se. A responsabilidade dos líderes empresariais neste campo é também tema do Código do Trabalho e “cada convenção coletiva de trabalho deve prever obrigatoriamente as modalidades de aplicação do princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres”. Por isso, os ministros concluem que a legislação “tem um controlo reforçado neste assunto”.