Segundo o Statec, o adiamento da maternidade está ligado ao facto de as mulheres se casarem cada vez mais tarde.

Mulheres no Luxemburgo são mães cada vez mais tarde

Susy TEIXEIRA MARTINS Segundo o Statec, o adiamento da maternidade está ligado ao facto de as mulheres se casarem cada vez mais tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (Statec), o Grão-Ducado é o país da Europa onde as mulheres têm o primeiro filho mais tarde. Em média, as mulheres residentes no Luxemburgo têm o seu primeiro filho aos 31 anos de idade. A idade média das mães, quando dão à luz pela primeira vez, tem vindo a aumentar no país. Em 2000, rondava os 29 anos.

Paralelamente, dados do ministério da Saúde luxemburguês revelavam na semana passada que as mulheres portuguesas constituem a segunda nacionalidade onde os nascimentos mais diminuíram entre 2014 e 2016 no Grão-Ducado, uma redução de 11,6%.

Segundo o Statec, o adiamento da maternidade está ligado ao facto de as mulheres se casarem cada vez mais tarde. Nos anos 2000, elas tinham, em média, 28 anos de idade no dia do matrimónio. Hoje em dia, a maior parte só dá o nó a partir dos 31 e, no geral, os casais residentes no Grão-Ducado não parecem ser muito adeptos do casamento.

Números divulgados pelo gabinete de estatística da União Europeia (Eurostat), em fevereiro passado, davam conta de que o país é o terceiro da União Europeia onde as pessoas menos se casam.

Novas regras da UE para casais internacionais entram hoje em vigor no Luxemburgo "Trata-se de proporcionar a milhares de casais europeus maior segurança quanto aos efeitos sobre o seu património em caso de divórcio ou morte de um dos cônjuges", afirmou o primeiro vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans.

Ainda segundo o Statec, há cada vez mais nascimentos fora do casamento. O número praticamente duplicou, passando de 22% para 42%, desde o início do milénio.

A queda do número de nascimentos em casais unidos pelo matrimónio é compensada, em contrapartida, pelos nascimentos em casais a viver em união de facto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.