Mulheres na ciência. São poucas no país, mas há muitas na luta contra a covid-19

O Laboratório Nacional de Saúde (LNS), um dos organismos públicos diretamente implicados na luta contra a pandemia da covid-19, é composto maioritariamente por mulheres. Cerca de 64% do staff do LNS é do sexo feminino, um dado divulgado à margem do Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, que se assinala hoje.

A taxa de mulheres no laboratório nacional vem assim contrastar com a percentagem global de cientistas e engenheiras no país, que, segundo o Eurostat, é de apenas 28%, número que faz do Luxemburgo o país europeu com menos mulheres na ciência.

Numa nota divulgada no âmbito da efeméride, o LNS destaca estar “bem posicionado nesta matéria”, já que numa equipa de “cerca de 350 empregados oriundos de 20 países diferentes, 64% são mulheres”.

Quanto aos cargos de chefia, três dos seis departamentos científicos da instituição são liderados por mulheres. Além disso, o organismo frisa que tem “outras dez mulheres em postos de responsabilidade nas unidades científicas e de administração”. Tendo em conta a taxa de mulheres no seio do LNS pode dizer-se que elas estão bem presentes no combate à pandemia. Um combate que é liderado por outra mulher: a ministra da Saúde, Paulette Lenert.



