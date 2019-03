O fosso salarial caiu para metade no espaço de uma década. Em Portugal continua a ser 16,3% e não há maneira de descer.

Mulheres ganham menos 5% do que os homens no Luxemburgo

São boas e más notícias. Por um lado, o Luxemburgo tem uma das menores diferenças salariais entre homens e mulheres da União Europeia (UE), mas, por outro, elas continuam a ganhar menos do que eles.



Dados de 2017 do Eurostat divulgados a propósito do do Dia Internacional da Mulher, que se assinala no próximo dia 8, mostram que, no Grão-Ducado, as mulheres ganham menos 5% do que os homens. A desigualdade continua, mas caiu meio ponto percentual face ao ano anterior.

As tabelas e gráficos do gabinete europeu de estatística mostram que o Luxemburgo tem registado progressos nesta área. No espaço de uma década, entre 2007 e 2017, a desigualdade salarial entre os géneros desceu para metade.



Na comparação entre os Estados-membros da UE, apenas a Roménia apresenta uma diferença salarial inferior à do Grão-Ducado – que partilha o segundo lugar do ‘ranking’ com a Itália. Naquele país do leste da Europa, os homens encaixam mais 3,5% do que as mulheres.

É também no leste que fica o país com as disparidades mais acentuadas. Na Estónia, a desigualdade salarial dispara para 25,6%, observando-se mesmo um aumento anual de três décimas. Já em Portugal a diferença, em 2017, era de 16,3%, três décimas acima da média europeia.