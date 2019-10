Mulher vítima de assalto violento em Mondorf-les-Bain levada para o hospital

Foi advogada e trabalhou na gerência de uma empresa em Portugal. No Luxemburgo começou por servir nos cafés e trabalhar nas limpezas. Isso permitiu-lhe dar o justo valor ao trabalho de todos, afirma e preparou-a para o seu trabalho de hoje, sindicalista na LCGB, trabalhando com os trabalhadores da construção civil. É candidata nas listas do PSD pelo círculo da Europa.