Mulher surpreende assaltante em Strassen

Jörg TSCHÜRTZ A polícia anunciou dois assaltos em Strassen e Monnerich.

Em Strassen, um indivíduo arrombou um apartamento do rés-do-chão na Rue des Marguerites por volta das 19h00 de sexta-feira. O homem tinha forçado a abertura da porta de correr para o terraço a fim de entrar no apartamento. A caminho de casa, o residente teve um breve vislumbre do assaltante antes de fugir. O homem tinha cerca de 1,75 metros de altura, e usava um boné azul, casaco azul e jeans e uma máscara preta. A polícia foi investigar o local.

Na sexta-feira, outro assalto teve lugar numa casa unifamiliar na Rue des Bois em Monnerich. Segundo a polícia, o incidente teve lugar entre as 20h e as 23h. A polícia forense foi ao local.

Tentativa de roubo em Differdange

Na quinta-feira, outro assalto teve lugar em Altwies. Um ou mais criminosos invadiram uma casa unifamiliar na Rue Emile Kohn à tarde e roubaram vários objectos de valor, incluindo dinheiro. Anteriormente, nas traseiras da casa, na ausência dos habitantes, tinham forçado a abrir a porta do pátio para terem acesso ao interior, onde revistaram todas as instalações.

Em Differdange, houve uma tentativa de assalto que falhou. O perpetrador tinha primeiro tentado arrombar a porta da cave de uma casa unifamiliar em Cité Henri Grey. Depois foi para o terraço, forçou a abrir uma janela e arrombou uma sala trancada no rés-do-chão. Apesar de várias tentativas, o criminoso não conseguiu invadir a casa.

