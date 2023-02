A mulher é acusada de lavagem de dinheiro e de roubo e deverá ser extraditada para o Grão-Ducado.

Crime

Mulher procurada no Luxemburgo detida em Saarbrücken

Redação

Uma mulher de 25 anos, sob quem pendia um mandado de captura europeu emitido pelas autoridades luxemburguesas em dezembro, foi detida em Saarbrücken, na Alemanha.

Segundo o Virgule, a mulher, que, alegadamente, pertencia a um grupo criminoso que fez vários assaltos a apartamentos e operou tanto na Alemanha como no Luxemburgo, foi identificada num grupo de 13 pessoas, depois de as autoridades terem confirmado que habitava numa residência que estava a ser vigiada na capital do Sarre.

A mulher não terá oferecido resistência no momento da detenção e foi levada para a prisão de Zweibrücken, depois de ter sido presente ao juiz. Do estabelecimento prisional será transferida para o Luxemburgo, de acordo com as autoridades alemãs.

A mulher de 25 anos está acusada de roubo, envolvimento em organização criminosa e lavagem de dinheiro, arriscando uma pena de até dez anos de prisão.

