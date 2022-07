A pessoa em causa terá 60 a 70 anos.

Condutora procurada depois de atropelar criança em Peppange

A polícia luxemburguesa procura uma mulher que atropelou uma criança na segunda-feira passada. Por volta das 16h10, um grupo de pais e respetivos filhos atravessavam uma passadeira na rue de Crauthem, em Peppange, quando uma motorista passou um sinal vermelho e atropelou uma criança num pé.

As autoridades procuram agora a mulher que conduzia "um veículo branco do tamanho de um VW Golf com placas alemãs começando com as letras 'ST'". Segundo testemunhas, a pessoa em causa ainda parou uns instantes, mas acabou por seguir caminho. Terá 60 a 70 anos e cabelo branco pelos ombros.

Quem souber de mais pormenores sobre o caso, pode contactar a polícia de Réiserbann através do número (+352) 244 61 1000 ou através do email: police.reiserbann@police.etat.lu.

