Mulher presa por atropelar namorado após discussão

Desde 1 de janeiro já foram noticiados, pelo menos, quatro casos de violência doméstica no país. No sábado, o agressor foi uma mulher, cujo número é de 313 casos para 712 masculinos.

Após uma discussão acesa entre um casal de namorados, sábado à noite, em Bonnevoie, a mulher entrou no veículo e conduziu o carro em direção ao homem, atropelando-o.



A polícia chegou ao local por volta das 20h30 e encontrou a vítima com ferimentos ligeiros. A mulher foi levada para a esquadra e o Ministério Público, informado dos factos, ordenou a sua detenção. Agora ela será presente a um juiz de instrução.

De acordo com a Polícia do Grão-Ducado no automóvel da mulher, os agentes encontraram uma pistola de impulsos elétricos, um taser, que foi confiscado, juntamente com o veículo.

Este foi a segunda intervenção policial de ontem, em casos de violência doméstica. Desde o início do ano, há foram noticiados, pelo menos quatro casos, o que dá quase um por dia.

Violência em Zolwer

Em Zolwer, cerca das 19 horas outro casal discutiu de tal maneira que a polícia teve de intervir. A situação apaziguou-se mas voltou a gerar conflito cerca da meia-noite. Ao que tudo indica houve violência. A polícia prendeu um dos elementos do casal, não identificando quem, para ser presente a um juiz de instrução.



Outros casos

Também na sexta-feira a polícia foi chamada por um caso de violência doméstica, em Niederanven. Cerca das 12h00 um ex-casal iniciou uma discussão tendo o homem se tornado violento, acabando por agredir fisicamente a mulher.

A mulher ficou ferida sem gravidade, mas o homem foi detido e o Ministério Público ordenou que ele fosse igualmente presente a um juiz de instrução.

No primeiro dia do ano, em Roeser, um homem foi também preso por ter espancado a sua mulher na rua. O indivíduo tinha sido expulso de casa no dia anterior, por ordem do Ministério Público, após a ter agredido fisicamente. A mulher chamou a polícia que o levou para a esquadra. No dia 1 de janeiro, o homem surpreendeu a mulher na rua e voltou a agredi-la. Foi preso e presente a um juiz de instrução.

Polícia chamada duas vezes por dia

No Luxemburgo, os números de casos de violência doméstica têm aumentado de ano para ano, entre eles os de vítimas portuguesas. De acordo com os dados de 2018, a polícia do Grão-Ducado foi chamada a intervir em 739 denúncias, num aumento de 3,3% em relação a 2017. Um número que dá em média mais de duas chamadas por dia por casos de violência doméstica no país. No total de 1025 autores de agressão, 712 são homens e 313 são mulheres.

