O atacante foi detido. A agente ficou com ferimentos na cara depois de ser agredida ao murro.

Mulher polícia luxemburguesa espancada

O atacante foi detido. A agente ficou com ferimentos na cara depois de ser agredida ao murro.

Uma agente da polícia luxemburguesa foi espancada no centro do Luxemburgo na madrugada de sábado para domingo. O atacante, que segundo o L'Essential "tinha acabado de consumir drogas" agrediu a mulher polícia com extrema violência.

Aconteceu na Rue de de La Reine. Apesar de ter tentado escapar, o indivíduo cuja idade e nacionalidade não foram, para já, especificadas tentou escapar à intervenção da agente. Agrediu-a com murros na cara, antes de ser imobilizado pelos outros polícias que acabaram por impedir que o espancamento continuasse.

O homem teria na sua posse objetos roubados. O L'Essentiel avança que, durante amanhã, terá assaltado uma jovem nas imediações da Gare central luxemburguesa. Está detido e vai ser presente a um juiz de instrução criminal que lhe decretará uma medida de coação.

Ferida no rosto, a agente terá sido assistida no local. Não há qualquer informação sobre o seu estado atual. Não se sabe também se foi levada para o hospital.