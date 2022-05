A iniciativa está a ser organizada por amigos e colegas da mulher italiana que perdeu a vida no decorrer de um assalto violento ao restaurante onde trabalhava.

Mulher morta em Kirchberg homenageada em marcha branca no domingo

Redação A iniciativa está a ser organizada por amigos e colegas de Sonia Di Pinto, a mulher italiana que perdeu a vida no decorrer de um assalto violento ao restaurante onde trabalhava. O percurso começa às 14h30 na Glacis e termina no parque nas traseiras da Coque.

Amigos e colegas vão poder prestar uma última homenagem à emigrante de 46 anos que foi encontrada sem vida no domingo de Páscoa na cave da pizzaria Vapiano, na avenida John F. Kennedy, numa marcha branca que está a ser organizada nas redes sociais. "Não é uma manifestação, mas uma homenagem respeitosa", observa a organização no evento de Facebook.

Os organizadores referem que envergarão uma T-shirt branca, mas sublinham que não é obrigatório fazê-lo para participar no evento. Por outro lado, não serão aceites cartazes e faixas com o logótipo ou outras referências à cadeia de restaurantes alemã onde Sonia trabalhava desde 2014, altura em que chegou ao Luxemburgo vinda de Itália.

Quem pretender colocar flores ou velas em frente ao restaurante, como aliás tem acontecido nas duas últimas semanas, poderá fazê-lo depois da marcha, que terminará com um lançamento de balões brancos no parque nas traseiras da Coque.

Três suspeitos foram detidos

A tragédia chocou o Luxemburgo e fez correr muita tinta na imprensa italiana, nomeadamente nos jornais da região de onde Sonia era natural. A 26 de abril, o Ministério Público do Luxemburgo ordenou a detenção de três pessoas, com idades entre os 20 e os 30 anos, depois de buscas realizadas nos bairros de Bonnevoie e da Gare, na capital.

As imagens de videovigilância mostram dois homens a entrar no restaurante na noite anterior enquanto a mulher contava o dinheiro da caixa. Terá sido um funcionário da pizzaria a abrir a porta aos assaltantes, que atacaram Sonia com golpes violentos e transportaram-na para a cave, onde estaria guardado o cofre de onde levaram 3.000 euros.

