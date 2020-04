A mulher estava a correr quando foi atropelada.

Mulher morre atropelada por trator no norte do Luxemburgo

Manuela PEREIRA A mulher estava a correr quando foi atropelada.

Uma mulher, de 51 anos, foi colhida mortalmente por um trator, na CR331, entre Nocher e Dahl, no norte do país. O acidente ocorreu esta quinta-feira pouco antes das 15h00, de acordo com a polícia que diz que o caso está a investigado pela Polícia Judiciária. Uma equipa de peritos forenses foi despachada para o local do acidente, mandatada pelo Ministério Público. O trator foi apreendido para peritagem. A mulher estava a correr quando foi atropelada. Os serviços de emergência não conseguiram salvar a quinquagenária que morreu no local do acidente.

Este é o segundo acidente mortal em apenas dois dias no Grão-Ducado, que não registava ocorrências com esta gravidade desde o confinamento em casa decretado pelo governo para fazer face a pandemia da covid-19.

Mas ao que parece os dias primaveris nestas férias escolares da Páscoa têm levado muita gente a sair de casa. Na tarde desta quarta-feira um ciclista, gravemente ferido, foi encontrado numa ravina por transeuntes, também no norte do país, entre Kautenbach e Schüttburgermühle. O homem ainda foi transportado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos sofridos.



