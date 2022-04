A polícia do Grão-Ducado já iniciou as investigações para apurar a morte da mulher, de 46 anos, cujo cadáver foi descoberto esta manhã de domingo de Páscoa.

Caso de Polícia

Mulher foi encontrada morta na cave de um restaurante em Kirchberg

O corpo sem vida de uma mulher, de 46 anos, foi descoberto na cave de um restaurante na Avenida J.F. Kennedy, no Luxemburgo-Kirchberg, nesta manhã de domingo, dia 17 de abril, anunciou o Parquet do Luxemburgo em comunicado

Uma equipa policial foi enviada imediatamente para o local e de acordo com o comunicado do Ministério Público. "A intervenção de terceiros não pode ser excluída, de acordo com as primeiras conclusões", avança o Parquet.

A investigação sobre as circunstâncias exatas desta morte está a cargo da polícia judiciária. Foi também nomeado um juiz de instrução para o inquérito e a autópsia foi já ordenada.

