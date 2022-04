A vítima, que tinha 46 anos e era de nacionalidade italiana, tinha emigrado para o Luxemburgo há alguns anos para trabalhar na pizzaria onde foi encontrada.

Crime

Mulher encontrada morta em restaurante em Kirchberg pode ter sido assassinada durante assalto

A mulher encontrada morta na cave de uma pizzaria, na avenida J.F. Kennedy, em Kirschberg, este domingo de Páscoa, poderá ter sido assassinada durante um assalto.

A vítima chamava-se Sonia Di Pinto e era de nacionalidade italiana, originária da localidade de Petacciato, na província de Campobasso.

O jornal Corriere Della Sera avança que, de acordo com as primeiras informações que veiculadas pela família da mulher e por conhecidos próximos, ela terá sido vítima de um roubo que terminou numa agressão fatal.

Segundo o mesmo órgão, análise iniciais ao corpo da vítima revelaram uma ferida na cabeça, apontando para a hipótese de que possa ter morrido na sequência do golpe que sofreu nessa zona do corpo. Contudo, a confirmação da causa da morte só será apurada após a realização da autópsia, ordenada pelas autoridades judiciais luxemburguesas, e todas as possibilidades de investigação estão em aberto.

A vítima tinha deixado a Itália há alguns anos para trabalhar na capital do Luxemburgo, na pizzaria onde este domingo o seu corpo foi descoberto.

A morte da mulher de 46 anos deixou a localidade de Petacciato em choque, com a Proteção Civil e o autarca da cidade a manifestarem publicamente a sua consternação.

"Luto e desconcerto são os sentimentos predominantes em toda a comunidade de Petacciato, que se reúne em torno dos seus pais e irmãos face a esta tragédia que deixou todos em estado de choque. As nossas mais profundas condolências vão para eles", referiu o presidente da autarquia, Roberto Di Pardo. A Proteção Civil, numa mensagem publicada na sua página do Facebook, também lamentou as notícias "tristes" que chocaram a equipa sobre o "desaparecimento prematuro" da sua ex-colaboradora.









