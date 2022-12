Vítima tinha 32 anos e nasceu no Luxemburgo. Vivia com o namorado, também português, que soube do sucedido quando chegou a casa depois do trabalho. O suspeito do crime, um homem de 45 anos que era o senhorio do casal, está em prisão preventiva.

Mulher encontrada desmembrada em Bonnevoie era portuguesa

Tiago RODRIGUES Vítima tinha 32 anos e nasceu no Luxemburgo. Vivia com o namorado, também português, que soube do sucedido quando chegou a casa depois do trabalho. O suspeito do crime, um homem de 45 anos que era o senhorio do casal, está em prisão preventiva.

A mulher de 32 anos que foi encontrada morta num apartamento em Bonnevoie, na capital, na tarde da passada quinta-feira, era uma portuguesa nascida no Luxemburgo e cuja família é natural de Soure, distrito de Coimbra. Vivia com o namorado, também português, de 33 anos, natural de Proença-a-Nova, num estúdio naquele edifício.

Na sexta-feira, o Ministério Público informou que o corpo foi encontrado "parcialmente desmembrado e mutilado". No comunicado, o organismo acrescenta que a vítima não tinha qualquer ligação familiar com o suspeito do crime, um homem de 45 anos que foi detido no mesmo dia.

Segundo o Contacto conseguiu apurar, o suspeito é o senhorio do casal e também é português. Encontra-se em prisão preventiva na cadeia de Sanem e é acusado de homícidio, homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

O homem foi detido na quinta-feira à tarde, depois de a polícia ter sido alertada para uma agressão com faca num edifício em Bonnevoie. Um homem de 27 anos foi atacado, tendo sido levado para o hospital. Segundo o Ministério Público, não corre perigo de vida.

As primeiras informações indicavam que se tratava do namorado da mulher, mas, ao que o Contacto conseguiu apurar, seria outra pessoa, ainda não identificada. O namorado estava a trabalhar na tarde de quinta-feira e só soube do sucedido quando chegou a casa.

Foi durante a busca ao apartamento do suspeito que as autoridades encontraram o cadáver da mulher. A polícia judiciária continua a investigar os motivos do crime.

Este é o segundo caso de uma mulher portuguesa residente no Luxemburgo encontrada desmembrada, depois da morte de Diana Santos, cujo corpo foi descoberto em Mont-Saint-Martin, em 19 de setembro. O crime ainda está sob investigação das autoridades luxemburguesas.

