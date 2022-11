Na Praça da Constituição, todos os lugares de estacionamento vão desaparecer, revelou o ministro François Bausch.

Reabilitação urbana

"Mulher Dourada". Parque de estacionamento vai dar lugar a praça 'atrativa'

Susy MARTINS Na Praça da Constituição, todos os lugares de estacionamento vão desaparecer, revelou o ministro François Bausch.

O parque de estacionamento na Praça da Constituição, na capital, ao lado do monumento da "Mulher Dourada" (Gëlle Fra, em luxemburguês) vai desaparecer e, em seu lugar, será construída uma praça urbana "atrativa" para os residentes e turistas, informou o ministro das Obras Públicas, François Bausch, numa resposta parlamentar.



Enaltecer o monumento da "Mulher Dourada", um dos mais importantes do Luxemburgo, e a vista sobre o vale da Pétrusse a partir deste bastião histórico, são os objetivos principais da remodelação do local, respondeu o ministro à questão parlamentar colocada pelo deputado François Benoy, do déi Gréng.

De acordo com o governante, o parque de estacionamento "vai desaparecer" para ali nascer uma praça que se torne um local de encontro "para incentivar a interação social".

Parque infantil de Merl vai ser renovado em 2023 O concurso público para a intervenção, que deverá rondar os 3,3 milhões de euros, será aberto no outono.

Árvores e quiosque

O projeto, ainda em elaboração, prevê a instalação de um quiosque e a plantação de uma ala arborizada no lado norte e que continuará ao longo da Boulevard F.D. Roosevelt, e um acesso direto às casemates. A praça será decorada com mobiliário e equipamento específico para permitir a realização de várias atividades adaptadas ao "novo espírito" do espaço reabilitado.

Atualmente, estão a decorrer reuniões entre a Cidade do Luxemburgo e o Estado para "em estreita colaboração" definir as próximas etapas deste projeto que deverá estar finalizado nos próximos meses, estima François Bausch.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.