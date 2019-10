A mulher fazia parte de um grupo que vendia pedras preciosas que eram afinal pedaços de vidro.

Mulher detida no Luxemburgo fica em prisão preventiva por burla agravada

Uma mulher de 34 anos, detida por burla agravada, no Luxemburgo, na semana passada, ficou em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Em comunicado, a PGDL indica que “a arguida foi indiciada pela prática de três crimes de burla agravada”, depois de ter sido presente ao juiz de instrução criminal (JIL), em 24 de outubro.

Na última semana, a Polícia Judiciária anunciou, em comunicado, a detenção de uma mulher suspeita de burla qualificada e assalto à mão armada, com a ajuda das autoridades francesas e na sequência de um mandado europeu.

De acordo com a PGDL, a arguida em conjunto com um grupo criou um plano para vender diamantes falsos, de modo a obter “proveitos económicos”, causando prejuízo aos clientes.

“[…] a arguida juntamente com outros arguidos delineou um plano que consistia em vender a terceiros, ofendidos, diamantes que sabiam ser falsos, fazendo-os acreditar serem verdadeiros e um bom investimento”, pode ler-se na nota.

Em 24 de outubro, a PJ referiu que a mulher “fazia parte de um grupo” que dizia negociar diamantes e que aliciava as vítimas para a aquisição de pedras preciosas, que, afinal, eram “pedaços de vidro”.

A mulher foi sujeita a primeiro interrogatório, onde lhe foi decretada a medida de coação de prisão preventiva em razão da verificação do perigo de fuga.

O caso remonta a 2017, em Sintra, no distrito de Lisboa, onde a vítima tentou desistir do negócio e os autores impediram-na, apontando-lhe “uma arma de fogo” e roubando de seguida todo o seu dinheiro, informou, na altura, a PJ, no comunicado.

Os restantes elementos do grupo estão “em prisão preventiva”.

Lusa