Mulher de 76 anos morre em incêndio em casa

Diana ALVES Uma mulher de 76 anos perdeu a vida na última madrugada na sequência de um incêndio na casa onde morava, em Pétange. O alerta foi dado por volta das 03h00.

Segundo uma curta nota da polícia, enviada às redações, as circunstâncias do incêndio são, para já, desconhecidas. Sabe-se apenas que as chamas deflagraram num dos quartos do rés do chão da habitação.

Os bombeiros das unidades de Pétange, Bascharage, Differdange e Dudelange conseguiram conter o incêndio. Mesmo assim, a polícia indica que "a casa contígua ficou inabitável".

O Ministério Público já ordenou a abertura de um inquérito e a realização de uma autópsia ao corpo da vítima.

